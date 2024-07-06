Дарья Сагалова обвинила «Театр на Мельникова» в мошенничестве

Звезда сериала «Счастливы вместе» подала в суд иск на московскую концертную площадку.

Сагалова заключила договор с «Театром на Мельникова» на аренду площадки — провести 4-часовой праздник своей детской студии в конце мая. Актриса рассчиталась заранее с театром и спокойно готовилась к выступлению, сообщает Телеграм-канал SHOT.

Однако, как рассказала Сагалова, прямо во время концерта у ее мужа мужу начали требовать перевести за аренду ещё 100 тысяч. Супруг артистки не мог физически уточнить финансовые вопросы у самой Дарьи, которая в тот момент вела мероприятие, поэтому перевел запрашиваемую сумму.

Актриса считает, что руководство площадки специально выбрало такой момент, когда она находилась на сцене и не могла решать организационные вопросы. Дарья подала иск в суд и планирует привлечь ответчиков к наказанию за мошеннические действия.

Ранее в эфире YouTube-канала FAMETIME TV Дарья рассказала, что после завершения сериала «Счастливы вместе» пропала с экранов, поскольку родила трех дочерей своему мужу, бизнесмену Константину Масленникову.