Максим Галкин* никогда не боялся высказывать свое мысли, даже если они не соответствовали мнению большинству. Он активно вел свои странички в соцсетях, где показывал свою жизнь и размышлял на разные темы. Однако в последнее время поклонники заметили, что Галкин исчез с радаров, он все меньше и меньше делает публикации в своей соцсети. Кроме этого, появилась информация, что жена юмориста Алла Пугачева наняла охрану для Максима.

Люди стали обсуждать, к чему такое внезапное стремление к безопасности? Ведь раньше пара спокойно передвигалась без охранников. Стас Барецкий раскрыл причину этого решения. Он считает, что Галкин начал попросту бояться.

«Никаких потаенных замыслов против их семьи я не вижу. Скорее всего, Галкин просто боится и все», — отмечает музыкант, добавляя, что за рубежом пародиста не очень сильно любят.



Многие считают, что Максим стал параноиком, он везде видит врагов и угрозу. Однако есть и те, кто считает, что боится на самом деле не он, а Примадонна. Эту теорию подтверждает и издательство «Комсомольская правда». По его данным, именно Алле Борисовной нужны все эти меры предосторожности.

«Пугачева стала соблюдать повышенную осторожность: дополнительная охрана, в соцсетях ее муж теперь размещает публикации с опозданием ― после того, как члены семьи уже посетили какое-то место».



*признан иноагентом в РФ