Андреева рассказала о нападении маньяка

Екатерина Андреева уже много лет знакомит россиян с главными новостями страны на Первом канале. Известно, что теледива увлекается восточными практиками. В частности, практикует тай-чи. Занимается уже много лет. Однажды это спасло ей жизнь, пишет издание woman.ru.

«Это больной человек. Не фанат. Он прям шел ко мне, хотел меня выследить. Было поздно, выходила с ночной смены, понимала, что никого нет рядом. И тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я села в машину и уехала, дальше не разбиралась, это больной человек», — рассказала Екатерина.



Также восточные знания помогли ей спасти собаку от стаи бродячих псов. Дело было в Черногории. Стая налетела на домашнего бульдога, и Андреева поняла, что пса вот-вот разорвут.

«Мне все говорили: ''Катя, не лезь, но я понимала, что они его загрызут''. Я зашла внутрь этой стаи и сильно закричала, как в картине ''Крик''. И на несколько секунд все собаки замерли. А я его ногой толкнула: ''Что ты лежишь, дурак'', и он убежал. Я держала это поле несколько секунд, собаки стояли замершие. И потом обмякли, и все закончилось. Но я не могу применять это все время, отнимает много сил, я могу заболеть», — призналась Екатерина.



Недавно телеведущая заявила, что знает, о чем будут говорить люди на ее похоронах. Андреева объяснила, что давно работает на телевидении и видела некрологи о дикторах советского телевидения.