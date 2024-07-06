Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что режиссер Никита Михалков много лет не разговаривал с ней. В YouTube-шоу «Света вокруг света» она объяснила, что это случилось после ее попыток убедить его не менять актрису на главной роли во второй части «Утомленных солнцем».

Когда я узнаю, что он поменял актрису, я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Через его детей, через друзей, через всех, кого можно. Но он это не воспринял. Потому что здесь уже взыграло режиссерское эго. <...> Он выбрал, как посчитал нужным и после этого со мной много лет не разговаривал, — сказала Андреева.



Телезвезда добавила, что до этой ситуации Михалков обращался к ней с просьбой прочитать сценарий картины, и она согласилась. По словам Андреевой, она не могла оторваться и провела над сценарием целую ночь, а после поделилась восторгом с режиссером. Телеведущая подчеркнула, что сценарий был «великим», полностью построенным на реальных событиях. Но, по мнению Андреевой, «все изменилось» из-за смены актрисы.

Речь идет о персонаже картин «Утомленные солнцем» Марусе, жене главного героя комдива Сергея Котова. В первой части эту роль сыграла Ингеборга Дапкунайте. В последующих лентах «Утомленные солнцем: Предстояние» и «Утомленные солнцем: Цитадель» роль Маруси исполнила Виктория Толстоганова.

Андреева подчеркнула, что считает обеих актрис прекрасными. Однако, по мнению ведущей, Дапкунайте в первом фильме удалось создать неповторимую химию с героем Никиты Михалкова.

Ранее Ингеборга Дапкунайте в одном из интервью сравнила Никиту Михалкова с персонажем фильма «Мефисто» «который ради собственной выгоды продает душу», и заявила, что «всегда чувствовала себя в РФ временной гостьей». После начала СВО артистка уехала из России.