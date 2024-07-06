Лужина побывала в Сочи: курорт прекрасен, цены непомерны

Лариса Лужина на днях вернулась из Сочи. Там артистка провела пять дней. Курорт, по ее мнению, стал намного краше. А местные цены – намного выше.

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«Я в Сочи уже давно не была. Раньше пару раз приезжала на «Кинотавр», когда он был. Сочи сейчас стал гораздо краше, чем в советское время. Очень красивая гостиница, удобный спуск к морю… Я была пять дней. Хорошая, теплая погода. Причем даже лучше, чем в Москве. В Сочи не было такой жары. Комфортная температура воздуха – плюс 23-25. Вода – плюс 21. Я окунулась даже», - рассказала Лариса Анатольевна.



Главным потрясением для звезды оказались цены, пишет «Московский Комсомолец».

«Я как-то забыла в номере воду, увидела бар. Думаю, дай возьму бутылочку. Простая вода, совершенно обыкновенная. Причем я просила газированную, а мне дали негазированную. В общем, я за нее заплатила 350 рублей. Думаю: «Ну, ничего себе! За эти деньги я могу три, а то и четыре бутылочки воды купить в магазине», -рассказала артистка.



Ранее Лариса Лужина пожаловалась на свою пенсию. Она отметила, что благодарна за доплату, которая ей полагается в Москве, но все равно для столицы 60 тысяч рублей – небольшая сумма.