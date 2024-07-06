«Старая школа Пугачевой»: продюсер объяснил появление охраны у Орбакайте

Кристина Орбакайте отправилась в зарубежное турне. На днях дочь Аллы Пугачевой пела в Израиле. Во время выступления в израильском городе Беэр-шева за Орбакайте следовал телохранитель. Он спускался вместе с артисткой в зал к зрителям и ходил за певицей между рядов, пишет «Московский Комсомолец».

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Данный факт стал предметом широкого обсуждения в социальных сетях.

Концертный продюсер Сергей Лавров отметил, что Орбакайте наняла телохранителя по примеру своей матери — народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

«Кристина берет пример с мамы - это старая школа Пугачевой. Просто раньше на это никто не обращал внимания. А сейчас заметили. Артист идет в зал, а нельзя забывать, что есть много сумасшедших, которые могут выбежать, обнять… Поэтому по залу часто за артистами ходит охранник», объяснил Лавров.



Семья Кристины Орбакайте, звезды российской эстрады, как мозаика, разбросана по всему миру. В то время как мать артистки, Алла Пугачева, обосновалась в Юрмале вместе с мужем и детьми, периодически перемещаясь между Кипром и Израилем, сама

Кристина с дочерью и супругом предпочитает жизнь в США. Там же проживают и её старший сын Никита Пресняков с женой Аленой Красновой.

Средний сын Орбакайте, Дени Байсаров, после обучения в Англии вернулся в Россию. Но в прошлом году Дени был замечен в Европе в компании своей матери и младшей сестры, что дало повод подумать, что он все-таки остался на Западе. Однако зимой он снова появился в России.