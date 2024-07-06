Экс-директор Ротару объяснил, почему ее отель в Ялте приносил убытки

Гостиница Софии Ротару в Ялте уже на протяжении нескольких лет стоит закрытой. Экс-директор певицы Сергей Лавров уверяет, что дохода отель Софии Михайловне не приносил.

Проживание там могли себе позволить только обеспеченные люди. А по словам Сергея, звезды и бизнесмены, которые приезжали в Ялту, выбирали себе другие гостиницы. Об этом пишет портал prozvezd.info.

«Там есть большая проблема - нет частного пляжа и просторной территории вокруг. Получается, ты платишь огромные деньги за проживание в гостинице, но у тебя нет ни отдельного пляжа, ни закрытой территории, где можно было отдохнуть. По этой причине звезды и бизнесмены, которые приезжали в Крым на работу или отдых, чаще всего уходили в другие отели», - объяснил продюсер.



Судя по всему, этот проект был для певицы скорее игрушкой, нежели средством заработка.

«Если бы она хотела сделать бизнес и зарабатывать деньги, она могла бы вместо гостиницы открыть фаст-фуд. Ей предлагали миллионы за аренду – там же самое проходное место в Ялте, самый центр города. Но она сказала: «Нет, я хочу маленький, уютный отель». У нее всего семь номеров – много денег не заработаешь. Повар у нее работал из Италии –ему платили хорошую зарплату. Тех денег, которые она зарабатывала на своей гостинице, хватало максимум на то, чтобы покрыть все ежемесячные расходы, которых набегало немало. А чаще всего Ротару должна была поехать на гастроли, заработать там денег и вложить их в свою виллу, чтобы она продолжала функционировать», - резюмировал Лавров.



Ранее с просьбой выйти в суд с иском об изъятии Villa Sofia в Генпрокуратуру РФ обратились активисты движения «Ветераны России».