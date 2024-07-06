Лоза рассказал, чем кормит кур

Певец и композитор Юрий Лоза последнее время живет в основном за городом. По его словам, отрешившись от московской суеты, он чувствует себя гораздо комфортнее.

В беседе с журналистами АИФ музыкант рассказал, что у него приличного размера земельный участок не слишком перегруженный посадками.

«Соток у нас не шесть, побольше… я не огородник. У меня растет что-то, но такое, что не требует особого ухода. Я даже газон не стал сажать. Белый клевер посеял, и все. Он теперь сам по себе растет, куры его любят. У нас с женой, кстати, единственный в поселке одноэтажный дом», - рассказал Лоза.



Как оказалось, Юрий держит полтора десятка кур.

«Есть специальный человек, который приходит раз в день, отпускает их побегать, если погода нормальная, а потом загоняет обратно. В каждом поселке, как правило, живет такой рукастый парень, который помогает людям, когда им нужно что-то сделать по хозяйству», — уточнил певец.



Ранее Юрий Лоза принес свои соболезнования в связи со смертью Егора Зайцева и рассказал о том, какую роковую ошибку совершил сын модельера. 70-летний бард убежден, что мужчине не стоило ложиться в больницу.