Жена футболиста Тарасова объяснила причину долга перед налоговой

Анастасия Костенко, жена известного футболиста Дмитрия Тарасова, по появившимся в СМИ и социальных сетях данных, должна государству около 1,6 миллиона рублей. Однако, по словам Анастасии, реальной задолженности по налогам у нее нет. Она оформила ИП и платит все четко. А большой долг возник в результате системной ошибки. С ее бизнесом он никак не связан, пишет 5 Канал.

© РИА НОВОСТИ

«Не поверите — произошла очень большая путаница в машинах. Надо было мне бить тревогу, когда на „Госуслуги“ мне приходили штрафы за несуществующую машину, которой у меня, по крайней мере, никогда не было. Поэтому будем разбираться», — объяснила Костенко.



Анастасия отметила, что все эти проблемы временные и решаемые. Понятно, что из-за данной ситуации она испытывает стресс, на разбирательства придется потратить время и силы, но паники нет. Всем злорадствующим хейтерам многодетная мама сообщила, что спит спокойно, и налоги платит.

Ранее модель Анастасию Костенко раскритиковали за поддержку Анастасии Решетовой.