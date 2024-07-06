Стало известно новое место жительства Пугачевой

75-летняя народная артистка СССР Алла Пугачёва в ближайшие дни прибудет в Юрмалу.

По словам бывших сотрудников певицы, она прибудет в этот город сразу после выходных, но уже сейчас для Примадонны подготовили жильё, включая уборку дома, а также установку видеонаблюдения и охраны, передаёт Pravda.Ru.

Отмечается, что она сначала приедет с 10-летними детьми – двойняшками Елизаветой и Гарри Галкиными, а её супруг – Максим Галкин* – присоединится к ним позже.

Также подчёркивается, что певица соблюдает все повышенные меры безопасности: они с мужем публикуют посты в социальных с опозданием, чтобы скрыть своё текущее местоположение.

Известно, что семья останется в Прибалтике до второй декады августа, пока Максим Галкин* гастролирует по небольшим городам и сёлам, а также в нескольких крупных населённых пунктах. У него запланировано 8 концертов до 16 августа. На его выступления в Юрмале билеты уже почти раскуплены, включая те, что стоят 100 и 150 евро.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», стали известны печальные новости о семье Пугачевой.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022