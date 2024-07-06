Отменены кинопоказы шоу Александра Гудкова

Кинотеатры отменили показ шоу «Подземелья Чикен Карри» студии Александра Гудкова «Чикен Карри» из-за шквала жалоб и угроз, которые распространялись в интернете, а также ложных обвинений в «экстремистских призывах». Об этом в своем канале на YouTube сообщили сам комик и авторы проекта Григорий Шатохин и Вадим Селезнев.

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Гудков отметил, что главной причиной отмены показа считает свое личное участие в шоу.

«Я, почему-то, по мнению этих телеграм-каналов, запрещенный человек в России», — сказал он.



При этом Александр подчеркнул, что выдвигаемые против него обвинения – ложь и клевета, пишет РБК,

Накануне Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в Телеграм-канале, что готовит обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении Александра Гудкова. Она задалась вопросом, почему он не признан иностранным агентом из-за его «антироссийских достижений», включая критику спецоперации на Украине.

«В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню ‘’Я русский'', чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации»,— заявила Мизулина.



На днях экс-ведущий шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков впервые за долгое время вышел на публику. Александр Гудков посетил гастро-ужин "Онегин" с шеф-поваром Давидом Эммерле.