«Копит на третий развод»: коллеги Харламова высказались о свадьбе с Ковальчук

Недавно комик Гарик Харламов женился в третий раз. Его супругой стала актриса Катерина Ковальчук. Артист заявил, что женился в последний раз, но его коллеги не верят юмористу и подшучивают над его браком.

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Накануне на платформе VK стартовало шоу «Большая прожарка», в рамках которого ведущие придумывают шутки о гостях программы. Первым гостем стал Харламов, и комики стали пошутить над его браком.

Так, Зоя Яровицина высказалась о его возможном разводе.

— Он еще не женился, а уже копит на третий развод. Недавно Гарик сделал предложение Кате Ковальчук. Я уверена, это только для того, чтобы еще раз поесть каравай, — заявила она.



Комик Филипп Воронин пожалел первую супругу коллеги.

— Мне больше всего жалко твою первую жену. Потому что та половина, которую она забрала после развода, — фигня, в сравнении с тем, что забрала Асмус, — пошутил он.



О бракосочетании Харламова стало известно в июне, супруги опубликовали фото из загса, пара расписалась тайно и пригласила на торжество только самых близких.

Бывшая жена комика Кристина Асмус отреагировала на новость только спустя несколько дней. Она поделилась в своих соцсетях снимками дочери с выпускного из четвертого класса. Под постом пользователи стали интересоваться, почему отец не пришел на праздник наследницы.