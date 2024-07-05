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Продюсер рассказал, каких артистов могут заблокировать на YouTube

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что видеохостинг YouTube может заблокировать всех российских артистов, которые поддерживают СВО. Его слова передает NEWS.ru.

Продюсер рассказал, каких артистов могут заблокировать на YouTube
© РИА Новости
"Это Расторгуев и "Любэ", Денис Майданов, Валерия. Не исключаю, что это могут быть Ани Лорак, Наташа Королева, Таисия Повалий - артисты украинского происхождения", - заявил эксперт.

4 июля стало известно, что YouTube заблокировал каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и Вячеслава Манучарова.

До этого той же участи подвергся канал Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. К моменту блокировки на канале Дронова было почти три миллиона подписчиков.

В конце июня на YouTube также были удалены каналы иностранцев, которые рассказывают о России в положительном ключе. Среди них канал Sasha Meets Russia Саши Йост, Fiorella in Moscow Фиореллы Изабель и многие другие.

Недавно Таисия Повалий вспомнила, что убежала из Киева в Донецк из-за гонений. Она также назвала СВО "спасением для таких людей, как она".

Шоу-бизнес
Сергей Дворцов
Ярослав Дронов
Олег Газманов
Таисия Повалий
Вячеслав Манучаров
Наташа Королева
Юлия Чичерина
Денис Майданов
Григорий Лепс
Полина Гагарина