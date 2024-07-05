Продюсер рассказал, каких артистов могут заблокировать на YouTube

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что видеохостинг YouTube может заблокировать всех российских артистов, которые поддерживают СВО. Его слова передает NEWS.ru.

"Это Расторгуев и "Любэ", Денис Майданов, Валерия. Не исключаю, что это могут быть Ани Лорак, Наташа Королева, Таисия Повалий - артисты украинского происхождения", - заявил эксперт.



4 июля стало известно, что YouTube заблокировал каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и Вячеслава Манучарова.

До этого той же участи подвергся канал Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. К моменту блокировки на канале Дронова было почти три миллиона подписчиков.

В конце июня на YouTube также были удалены каналы иностранцев, которые рассказывают о России в положительном ключе. Среди них канал Sasha Meets Russia Саши Йост, Fiorella in Moscow Фиореллы Изабель и многие другие.

Недавно Таисия Повалий вспомнила, что убежала из Киева в Донецк из-за гонений. Она также назвала СВО "спасением для таких людей, как она".