Дочь Меньшова почтила память отца в годовщину смерти

Актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова рассказала, как увидела семейное фото перед похоронами отца — режиссера Владимира Меньшова. Кинематографист ушел из жизни 5 июля 2021 года. Дочь режиссера призналась, что замерла, глядя на календарь с семейным фото, который заказала в декабре 2020 года, пишет The Voice.

Этот новогодний подарок на 2021 год удался в полной мере: папа был очень доволен и рад! Спустя полгода я уже немного подзабыла, как именно отбирала кадры, распределяя их по месяцам. И когда в дни подготовки к похоронам я заехала на квартиру родителей, мама была тогда в больнице, то, натолкнувшись глазами на замерший на календаре «июнь», и сама замерла, — поделилась актриса.



Дочь режиссера и актрисы Веры Алентовой отметила, что папа очень любил настенные художественные календари. В этой связи она устроила семейную фотосессию, кадры с которой вошли в подарок. Меньшова также опубликовала ролик, который к церемонии прощания с отцом смонтировал ее сын Андрей Гордин.

Режиссер скончался от последствий коронавируса. Владимира Меньшова не стало на 82-м году жизни. Знаменитый артист театра и кино и постановщик известен в том числе благодаря своему оскароносному фильму «Москва слезам не верит», где главную роль сыграла его супруга — Вера Алентова.

Ранее Юлия Меньшова призналась в мечте взять интервью у президента России Владимира Путина. Телеведущая добавила, что хочет это сделать после того, как глава государства покинет свой пост.