Гость интервью Собчак признался в обмане телеведущей

Российский юморист, звезда интернет-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян заявил, что обманул телеведущую и журналистку Ксению Собчак перед интервью с ней. В этом он признался в выпуске шоу «Пожалуйста, не рассказывай!», доступном на Rutube.

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Юморист вспомнил, что перед беседой его друзьям позвонила Собчак. Она попыталась узнать у них эксклюзивную подробность из жизни комика, чтобы спросить о ней во время интервью. Калайджян попросил сказать журналистке, что он якобы жил в детдоме в Краснодарском крае и не знает своих настоящих родителей.

Уже во время интервью Собчак попыталась затронуть эту тему. Она заявила, что в случае, если Калайджяну будет неприятно, съемку можно будет прекратить. Однако гость рассмеялся, когда ведущая задавала вопросы о детдоме.

«Не могу я, не удержался. Надо было дожать. (...) Она же мощная такая журналистка. Они такую информацию должны проверять», — сказал он.



Ранее Калайджян назвал главный вывод после интервью с Собчак. После беседы с журналисткой комик понял, что никому нельзя доверять.