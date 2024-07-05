Алсу рассказала, как решилась на развод

За накалом страстей в личной жизни Алсу наблюдает вся страна. И, надо признать, артистка ни в чем себе не отказывает — троллит коварную разлучницу и делает откровенные признания об отношениях с почти уже бывшим мужем.

Алсу буквально несколько месяцев назад клялась и божилась, что в ее отношениях с мужем царит полная идиллия. Дескать, Ян Абрамов образцовый отец и прекрасный спутник жизни для нее. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь, и вот, уже Алсу откровенно обвиняет мужа во лжи, и за малым не показывает пальцем на женщину, ставшую причиной ее развода.

Пару дней назад певица дала понять, что считает Анастасию Решетову «девушкой с низкой социальной ответственностью», а теперь вот записала видео, в котором танцует под трек Олега Газманова «Путана». Иными словами, веселится как может. А во время недавнего радиоэфира призналась — терпела долго, но сил больше нет и решила подать на развод:

«Взяла себя в руки и сделала это! Я терпеливая, терпеливая, терпеливая, но потом немножко такой эффект бомбочки…»

Примечательно, что Решетова продолжает отмалчиваться. Похоже, что с Алсу выяснять отношения блогер не станет. А вот на психолога Веронику Степанову в суд Анастасия все же подала, когда та поддержала Алсу и назвала Решетову «эскортницей». Защищать интересы блогера в суде будет звездный юрист Сергей Жорин, а отстаивать позицию Степановой взялась его бывшая жена и тоже успешный адвокат Екатерина Гордон.

Фото: социальные сети