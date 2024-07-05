Невеста Лепса высказалась о романе с певцом

Невеста Григория Лепса Аврора Киба заявила в своем Telegram-канале, что ее роман с певцом никак не связан с тем, что у звезды много денег.

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«С самого рождения я расту в «парниковых» условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее», — написала 18-летняя девушка.



Киба отметила, что ее никак не задевают слова хейтеров, поскольку у нее «прекрасная самооценка».

«Я не «новая интрижка Григория Лепса», не запасной вариант. И по-моему никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно?» — заявила она.



Лепс впервые появился на публике с юной избранницей на Петербургском международном экономическом форуме, а позже Аврора опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ пара держалась за руки, не скрывая чувств. Когда у певца спросили, это ли его невеста, Лепс публично заявил, что она якобы еще не решила, но скорее всего да.

Возлюбленная певца в июне окончила Московскую экономическую школу. Она рассказывала об этом в личном блоге, отмечая, что ей уже вручили диплом российского образца, а в сентябре она получит и международный.