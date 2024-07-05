Концерты «Морального кодекса» отменили

Жизни и здоровью солиста «Морального кодекса» Сергея Мазаева ничего не угрожает, однако на время его восстановления концерты группы отменены. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Накануне музыканту стало плохо перед выступлением в Светлогорске. В результате мероприятие отменили, а 64-летнего артиста экстренно госпитализировали в калининградскую больницу.

В правительстве Калининградской области сообщили о состоянии Мазаева

«Приступ купировали, угрозы здоровью уже нет, восстанавливается», - пояснила ТАСС представитель пресс-службы.



По данным Mash, у Мазаева был приступ панкратита, он сейчас находится под наблюдением врачей, которые считают, что пока не может быть и речи о выступлениях.