Кушанашвили заступился за Кудрявцеву, которую обвинили в безразличии

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили заступился в Telegram-канале за близкую подругу, телеведущую Леру Кудрявцеву.

По словам Кушанашвили, некоторые пользователи сети обвиняют Кудрявцеву в безразличии — что якобы она «не посвятила ни слова» человеку, которого называла другом.

«Вы искренне считаете, что я должен отслеживать такие вещи?!» — возмутился шоумен.



Как заявил Кушанашвили, Кудрявцева давно заслужила право делать все, что она хочет.

«Она – часть моей жизни, и этого не изменить», — отметил телеведущий.



Кушанашвили уточнил, что Кудрявцева имеет право считать его кем угодно. По словам шоумена, сейчас ему главное — «выжить». Он попросил людей относиться добрее к себе и другим.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

5 июля стало известно, что Кушанашвили переведут в московский НМИЦ онкологии им. Блохина, где его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава России Иван Стилиди.