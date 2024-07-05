Адвокат Моргенштерна* ответил на сообщения об уголовном деле за паспорт Израиля

Против рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не заведут уголовное дело из-за наличия паспорта Израиля, высказался его адвокат Сергей Жорин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что ничего не слышал об этом. Юрист также напомнил, что человек, получивший гражданство другой страны, должен уведомить российские власти об этом в определенный срок.

Мне ничего об этом неизвестно. Возбуждение уголовного дела, как и административного, по этому вопросу крайне маловероятно. В соответствии с законом, человек, получивший гражданство другой страны или вид на жительство, должен в определенный срок уведомить российские власти. Начало истечения этого срока наступает с того момента, когда гражданин въезжает в РФ, — пояснил Жорин.



Адвокат уточнил, что, если человек с момента получения гражданства или вида на жительство не въезжал на территорию России, истечение срока подачи не началось. Поэтому, как подчеркнул Жорин, Моргенштерну не грозит ни административная, ни уголовная ответственности.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Моргенштерну грозит уголовное дело из-за израильского паспорта. По некоторым данным, его могут завести по статье 330.2 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».