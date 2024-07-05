Лил Уэйн заявил, что поработал бы с Майклом Джексоном и Принсом

Американский рэпер Лил Уэйн назвал ныне покойных звезд, с которыми хотел бы посотрудничать. В его топ вошли Майкл Джексон, Принс, The Notorious B.I.G. и Тупак.

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Об этом Лил Уэйн рассказал в интервью Кэмерону Хейворду для его подкаста Not Just Football.

«Майкл Джексон. Вторым — да даже не вторым, а еще одним первым — был бы Принс. Вы уже знаете, что, если мы будем записывать рэп, то оставшиеся двое — это Бигги и Тупак, легко и просто», — приводит слова Уэйна HipHopDX.



Исполнитель добавил, что из ныне живущих артистов поработал бы с нео-соул-певицей Лорин Хилл.

Ранее Уэйн назвал пятерку своих любимых рэперов.