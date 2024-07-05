Павел Прилучный настаивает на вызове в суд своих детей

Актер Павел Прилучный настаивает на вызове в суд своих сына и дочери от Агаты Муцениеце, чтобы они выбрали, с кем из родителей хотят жить. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году, разделив имущество. Дети остались жить с матерью. В 2023 году актриса требовала взыскать с бывшего супруга почти треть его доходов на содержание детей. Она планировала получать 30% заработка актера на содержание сына и дочери до 2031 года, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, после чего сумма снизилась бы до 25%. Однако затем Муцениеце отказалась от иска.

По данным канала, накануне состоялось заседание суда по определению места жительства двоих детей Прилучного и Муцениеце. При этом актриса на него не пришла.

Муцениеце объяснила, почему не пришла на выпускной сына, где был Прилучный

Повторное заседание пройдет 29 августа. На него по инициативе Прилучного должны быть вызваны 7-летняя дочь и 11-летний сын пары. Детей спросят о том, с кем из родителей они хотели бы жить, пишет Mash.