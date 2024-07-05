Стало известно, кто из шоу-бизнеса собирал деньги на лечение Кушанашвили

Журналиста Отара Кушанашвили переводят в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России. Об этом в пятницу, 5 июля, пишет Shot.

© Вечерняя Москва

По его данным, лечение шоумена будет на контроле у главного онколога ведомства Ивана Стилиди. Деньги на лечение Кушанашвили собирали представители шоу-бизнеса, в том числе певцы Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков.

На данный момент медики с помощью капельниц поднимают уровень белка в крови журналиста, чтобы подготовить его к операции. Процедура займет порядка 20 дней, затем его переведут в онкоцентр, передает Telegram-канал.

Отар Кушанашвили, которому недавно вырезали часть желудка, ранее вышел на связь в личном блоге. Шоумен поблагодарил всех, кто не остался в стороне и поддержал его в трудное время.

Журналист также признался в том, что сильно запустил болезнь. По его словам, он долгое время не обследовался. Кушанашвили сказал, что несколько раз за день слышит слово «онкология», однако все равно продолжает улыбаться и бороться.

Ранее СМИ писали, что шоумен имеет боевой настрой и пишет сообщения сочувствующим поклонникам. Врачи ставят ему капельницы для поддержания иммунитета. Болезнь, которая развилась у журналиста, может привести к нарушению функций внутренних органов.