Стало известно, кто из шоу-бизнеса собирал деньги на лечение Кушанашвили

Телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили переведут в московский онкологический центр имени Блохина, где его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди. Как сообщает Telegram-канал Shot, деньги на лечение шоумена собирали знаменитости.

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По данным канала, сейчас врачи поднимают уровень белка в крови Кушанашвили, чтобы подготовить его к операции. Процедура займет около 20 дней. После этого журналиста переведут в центр имени Блохина.

Племянница Кушанашвили Луиза поблагодарила всех, кто способствовал госпитализации ее дяди и лечению. Активно шоумену помогали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Табриз Шахиди и Николай Басков. Последний помог крупной суммой денег, а также нашел специалистов.

Напомним, что Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске 20 июня. У ведущего диагностировали острую непроходимость кишечника и провели срочную операцию, в ходе которой обнаружили опухоль брюшной полости.