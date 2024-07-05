В правительстве Калининградской области сообщили о состоянии Мазаева

Врачи не обнаружили патологий у лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Об этом изданию «КЛОПС» сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Состояние Мазаева оценивается как стабильное.

«Угрозы жизни нет, основные патологии исключены, всю ночь артист спал хорошо», — отметили в пресс-службе правительства.



4 июля солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области.

По данным Telegram-канала, до начала мероприятия 64-летнему вокалисту стало плохо, у певца произошел острый приступ панкреатита. Концерт был отменен. Музыканта экстренно госпитализировали в Калининграде. После реанимации он попал в хирургию. Известно, что в больнице Мазаев пробудет несколько дней.

В ноябре 2023 года Мазаев перенес операцию по удалению опухоли. По словам музыканта, он пошел на этот шаг для того, чтобы продолжить работать в новогодние праздники. Артист проходил долгую реабилитацию.