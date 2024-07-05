Моргенштерну пригрозили еще одним уголовным делом

Следователи могут завести уголовное дело в отношении рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) из-за сокрытия гражданства Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, дело могут возбудить по статье 330.2 («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина России гражданства иностранного государства») УК РФ. По этой статье музыканту грозит штраф в размере 200 тысяч рублей или до 400 часов обязательных работ.

В одном из интервью Моргенштерн рассказал, что в 2022 году получил паспорт Израиля. При этом МВД России он об этом не уведомил.

Ранее прокуратура Москвы выступила с инициативой привлечь рэпера к уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.