Моргенштерну* грозит штраф из-за израильского паспорта

Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) грозит уголовное дело из-за израильского паспорта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, дело против артиста могут завести по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.

Два года назад Моргенштерн получил паспорт Израиля и не скрывает об этом, однако не уведомил МВД России. За неуведомление о втором гражданстве ему может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей или наказание в виде обязательных работ — до 400 часов.

Накануне прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении рэпера. В ведомстве заявили, что артист дважды за год привлекался к административной ответственности из-за отсутствия маркировки иноагента на своих постах в соцсетях, однако продолжил распространять сообщения без плашки.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что Моргенштерн не получал уведомлений от прокуратуры об уголовном деле.

*Признан в РФ иностранным агентом