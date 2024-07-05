YouTube заблокировал каналы нескольких российских звезд
YouTube заблокировал каналы российских знаменитостей. Их страницы стали недоступны.
Сообщается, что под блокировку на YouTube попали каналы исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Григория Лепса, Олега Газманова. Теперь их страницы недоступны.
По предварительным данным, блокировка российских звезд связана с внесением в черный список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ, передает ИА Регнум.
Как уточняет "Российская газета", при попытке зайти на каналы исполнителей появляется сообщение о том, что их заблокировали за нарушение правил сервиса. Однако, какие нарушения допустили пользователи, не указано.