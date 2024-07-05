YouTube заблокировал каналы нескольких российских звезд

YouTube заблокировал каналы российских знаменитостей. Их страницы стали недоступны.

© vse42.ru

Сообщается, что под блокировку на YouTube попали каналы исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Григория Лепса, Олега Газманова. Теперь их страницы недоступны.

По предварительным данным, блокировка российских звезд связана с внесением в черный список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ, передает ИА Регнум.

Как уточняет "Российская газета", при попытке зайти на каналы исполнителей появляется сообщение о том, что их заблокировали за нарушение правил сервиса. Однако, какие нарушения допустили пользователи, не указано.