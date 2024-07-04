Сбылись пророческие слова Юлии Началовой о дочери

Дочь певицы Юлии Началовой Вера решила поступать в театральный институт и подала документы на актерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). Она планирует попасть на бюджетное место.

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Подробности приводит сайт Kp.ru.

17-летняя Вера Алдонина рассматривала и другие вузы для поступления, в частности, Институт культуры. Она думала пойти на факультет мюзикла, где работает крестная – певица Лариса Долина. Несмотря на это, девушка выбрала театральный институт.

Пока Вера - лидер по количеству баллов за ЕГЭ - у нее 197. Однако прием документов продолжается. Абитуриентке предстоит сдать экзамены в вузе, испытания пройдут с 9 по 25 июля.

Весной она проходила отборочные прослушивания. Вера готовила вокальный номер, читала стихи.

Всего в этом году на бюджет примут 32 человека. Еще 18 мест выделены на внебюджетном обучении, но в таком случае за год придется заплатить 582 тыс. рублей. Результаты зачисления будут известны через месяц.

Издание обращает внимание на то, что за четыре месяца до смерти Юлия Началова, рассуждая, какую профессию выберет Вера, предсказывала дочери актерскую карьеру. Она говорила:

«Мне кажется, что у нее есть способности и талант, чтобы стать актрисой».



Ранее Вера рассказывала, что сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. За русский язык она получила 97.