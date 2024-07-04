Российский певец Сергей Мазаев попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что музыканту стало плохо перед концертом в Светлогорске. В результате мероприятие отменили, а 64-летнего артиста экстренно госпитализировали в калининградскую больницу.

Кушанашвили вышел на связь из больницы

Согласно информации источника, у Мазаева случился острый приступ панкреатита. Ожидается, что музыкант останется под наблюдением врачей на несколько дней.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал первое фото из больницы.