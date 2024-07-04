Шишкова посмеялась над Решетовой

На фоне разгорающегося скандала с участием Алсу и Анастасии Решетовой, которая, по словам певицы, была любовницей ее супруга, пользователи сети задают вопросы тем, кто может быть в курсе.

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Так, подписчики решили узнать подробности у экс-супруги Тимати Алены Шишковой, у которой Решетова также увела избранника. На странице модели появились десятки комментариев о поведении Решетовой. Но Алена не заинтересована в конфронтации.

Однако девушка ответила на один из них в шутливой форме. На комментарий: «Решетова тоже начала играть в теннис. Совпадение? Не думаю!»: Шишкова ответила: «Совпадение», сопроводив сообщение несколькими улыбающимися смайликами.

Ранее певица Алсу резко высказалась о любовнице ее экс-супруга Яна Абрамова Анастасии Решетовой. Она заявила, что не терпит лицемерие и вранье, а также сообщила, что своим постом сделала рекламу сопернице и напомнила, чтоб та не забывала платить налоги.