Асмус раскритиковали за сцену в 5 минутах от Кремля

Фанаты российской актрисы Кристины Асмус были потрясены откровенным эпизодом с ее участием в рамках спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». Сценой послужил располагающийся недалеко от Кремля Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой. Видео с содержанием сцены было опубликовано в интернете.

«Я как-то театр по другому представляю. Это уже бордель какой-то», — в шутку написал пользователь под ником zvezdaforever в комментариях под роликом, который был опубликован в telegram-канале «Хуже и не скажешь». «Театр в дом терпимости превратили», — отметила Ирина.



Кто-то рассуждает о направленности подобных решений лишь в контексте привлечения большего количества зрителей на спектакли. Некоторые упоминают об ослаблении контроля над театром художественным руководителем Олегом Меньшиковым. Комментаторы же разделились на два лагеря: кто-то продолжает рассуждать о прошлых эпизодах бесстыдства актрисы, остальные вспоминают о сдержанности принесшей актрисе популярность роли: «Да, а какой скромной была Варя Черноус», — заявила Sever Татьяна.

Не так давно в театре был поставлен спектакль «Неидеальный Че», который посвящен мужскому половому органу. В сюжете героине приснился детородный орган и она начала его искать, считая его знаком «особого значения России и народа для развития мира». В итоге сюжета, она находит его у сантехника, который сбил родинку.