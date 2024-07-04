Звезда «Улиц разбитых фонарей» резко обратился к Ротару

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», заслуженный артист России Сергей Селин резко обратился к народной артистке СССР, прославленной советской и украинское певице София Ротару, обвинив её во вранье.

При этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» он признал, что Ротару величина, звезда, которая имеет право выбирать свой собственный путь, иметь свое личное мнение.

«Но, Софочка, первая пластинка, которая у меня была, знаешь, что это было? Я прекрасно помню ту песню, которую ты там пела. Знаешь, какие там слова? «Мать узнала сына… и пронесся материнский крик: «Алексей, Алешенька, сынок». ... Это же ты пела!».



В этой связи актёр делает вывод, что тогда Ротару, проникновенно исполняю эту песню о Великой Отечественной войне врала тогда.

«Ты врала нам что ли? Прошу тебя – с совестью поговори со своей. Ты же не врала тогда! А если ты врала – значит, ты врала миллионам», – резюмировал исполнитель роли Анатолия Дукалиса.



Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Селин публично обратился к сбежавшему в Израиль создателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу*, который регулярно оскорбляет Россию и россиян в своём личном блоге и СМИ.

* Минюст России внёс Андрея Макаревича в реестр иностранных агентов.