Экс-солист группы "На-На" оценил возможность возвращения Пугачевой в Россию

Певица Алла Пугачева не вернется в Россию, несмотря на проблемы за границей, предположил экс-солист «На-На» Владимир Левкин. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, исполнительница все чаще задумывается о возвращении в Россию. Это связано с тем, что у нее «целый букет хронических заболеваний» и европейский климат ей не подходит.

Артист отметил, что не следит за жизнью Пугачевой. Значительное время у него отнимают дети, работа, раскрутка жены — певицы Маруси Левкиной.

«Мне кажется, что нет, она [Пугачева] не вернется. Это мое личное ощущение. Но по всем вещам, которые происходят в последнее время вокруг нее, думаю, что она не вернется», — подчеркнул экс-солист «На-На».



Маруся пояснила, в свою очередь, что скучает по Пугачевой, время от времени слушает ее песни, в частности, хит «Расскажите, птицы».