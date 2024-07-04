YouTube заблокировал каналы ряда российских звезд

YouTube заблокировал каналы нескольких звезд шоу-бизнеса из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что заблокированные исполнители были внесены в санкционные списки Евросоюза в рамках 14-го пакета антироссийских санкций. Среди заблокированных каналов — страницы певца Ярослава Дронова (Shaman), а также певицы Полины Гагариной.

Новость о блокировке уже успел прокомментировать Shaman. В своем Telegram-канале он пошутил, что попал блокировку «потому что он — русский».

При этом Telegram-канал Baza сообщает, что под блокировку также попали каналы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова. Согласно данным источника, решение о блокировке было принято после обращения к Google комиссии из Литвы.

24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа, запрет на вещание в Евросоюзе ряда российских СМИ, а также ограничительные меры в отношении 116 россиян.