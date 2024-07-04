Рудковская раскрыла стоимость украденного у нее картофельного завода

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что собирается вернуть семье завод, который на данный момент оценивается в $25 млн. Об этом она сообщила изданию mk.ru.

«Цена высокая, потому что иностранное производство остановилось в России. Все западные бренды с нашего рынка ушли», — пояснила Рудковская.



Это предприятие, по словам продюсера, «отжал» у семьи бывший лучший друг Евгения Плющенко Валентин Савинов. Недавно стало известно, что мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за кражу завода.

Рудковская сообщила, что потратила несколько миллионов рублей за три года на адвокатов, чтобы суд заключил мужчину под стражу. Сейчас, по ее словам, она также намерена «засадить» строителей завода по ч. 4 статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...»).

«Они взяли деньги и ничего не достроили. Сам процесс идет около года», — заявила Рудковская.



По ее словам, в споре со строителями речь идет о мошенничестве на 55 млн и 15 млн. Однако Рудковская не стала уточнять, в какой валюте.