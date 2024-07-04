Башаров обратился к своим бывшим женам

Российский актер Марат Башаров извинился перед бывшими женами за то, что он их избивал на ютуб-канале «Злые языки». Артист рассказал, что за это уже понес наказание.

'Меня наказывали и будут наказывать. Конечно, это все тяжело переживаешь. Во-первых, тебя бьют рублем. Ты не имеешь возможности нормально жить", — заявил Башаров.



Кроме того, он посетовал, что его до сих пор нигде не снимают и для него было болезненно этого лишиться.

Марат также попросил прощения у экс-супруг за свои действия и заверил, что встал на путь исправления.