Разведенную Натали Портман заметили на свидании с комиком

Разведенная актриса Натали Портман сходила на свидание с комиком Гадом Эльмале, пишет Backgrid USA. 53-летний французский комик и 43-летняя американская звезда были сфотографированы на выходе из ресторана во французской столице в эту пятницу.

По информации агентства, Портман и Эльмале разделили «поздний ужин» и покинули заведение около двух часов ночи. Затем они заказали такси. После этого актриса, как сообщается, отправилась в ночной клуб, а комик, который недавно признался в своей алкогольной зависимости, поехал домой.

8 марта 2024 года стало известно, что Натали Портман тайно подала на развод. Она официально развелась со своим мужем — режиссером и хореографом Бенджамином Мильпье еще в феврале. Бракоразводный процесс завершился в феврале во Франции. В европейской стране Портман и Мильпье жили с двумя своими детьми. СМИ уточняли, что причиной развода могла стать измена режиссера. По словам источников, ссора с мужем далась Портман нелегко, однако ей помогли близкие люди.

В мае Натали Портман засняли с 28-летним актером Полом Мескалом. Судя по опубликованным кадрам, коллеги вышли на перерыв, однако в каком совместном проекте они участвуют, не сообщается. При этом известно, что Портман и Мескал познакомились в прошлом году, когда брали друг у друга интервью.