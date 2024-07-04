Рэпер Кишлак стал жертвой нападения в Омске

Неизвестные напали на рэпера Кишлака перед его выступлением в одном из баров Омска. Об этом исполнитель написал в своем Telegram-канале.

© Кишлак/Telegram

Концерт Кишлака должен был состояться в фолк-рок-баре «Викинг», однако перед выступлением в гримерку рэпера ворвалось несколько неизвестных. Как рассказал артист, сначала неизвестные заявили, что концерт не состоится, а потом забрызгали Кишлака и его команду из перцовых баллончиков.

«В связи с групповым нападением на нас и гостей концерта просим всех пострадавших от действий связаться с нами для подготовки коллективного иска. <…>. Наша команда уже принимает меры для того, чтобы виновные понесли наказание. Ваше обращение поможет нам добиться справедливого и максимально жесткого наказания для виновных», — рассказал Кишлак.



Факт массового нападения подтвердили в местном отделе полиции. Следователи уже организовали проверку обстоятельств произошедшего.

«В полицию поступило телефонное сообщение о причинении гражданину телесных повреждений со стороны неизвестных. Сотрудниками УМВД России по городу Омску по данному факту проводится проверка», — рассказали в пресс-службе омского ведомства.



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