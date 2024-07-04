Лада Дэнс возмутилась слухами об уходе со сцены

Певица Лада Дэнс опровергла слухи об уходе на пенсию. 57-летняя артистка хочет подать в суд на журналистов, которые распространяют ложную информацию о ней.

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«Вообще, такие статейки очень мешают работе, так что собираю документы и пойду в суд, — пожаловалась Лада Дэнс в беседе с «МК». — Я прекрасно помню, как позвонил мне молодой человек с одного портала и в числе прочего спросил, правда ли, что я возвращаюсь на сцену. Я разозлилась, сказала этому горе-журналисту, что он в странной системе координат находится, если не видит меня в эфирах разных проектов, и бросила трубку. Вышел материал, потом еще один с утверждением, что я не собираюсь возвращаться на сцену».



Певица подчеркнула, что в основном она зарабатывает именно на музыке.

«Если кому-то показалось, что я ушла в кино, то это их проблемы. Я никогда не прекращала выступать, потому что музыка — мой основной источник дохода. У меня все-таки дети, а я в семье и мама, и папа», — отметила звезда.



В июне Лада Дэнс открыла собственную музыкальную фирму «Бэйби Дэнс». Деятельность компании включает в себя звукозапись, издание музыкальных произведений, организацию концертов и частных выступлений.