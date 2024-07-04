В Литве запретили песни Лепса и Газманова

Литовская медиакомиссия вырезала из местного эфира песни заслуженных артистов РФ Григория Лепса и Олега Газманова. О борьбе с русской культурой в Литве сообщили российские СМИ.

«Литовская комиссия по радио и ТВ решила „удалить“ из местного эфира песни Григория Лепса и Олега Газманова»,— сообщила газета argumenti.ru.



Издание отметило, что в случае нарушения предписания правительство будет взымать с юридического лица штраф — 50 000 евро.

Национальный совет по электронным СМИ в соседней с Литвой Латвии заявил, что из радиоэфира пока никто «не убирает» российских исполнителей. Организация считает, что «не имеет права вмешиваться в редакционную политику электронных СМИ».

Еще в сентябре 2022 года литовский парламент лишил ТВ и радио России и Белоруссии места в эфире. Запрет был установлен до сентября 2024 года. Газманов и Лепс находятся под санкциями в странах Балтии.