Певица Алсу оказалась в центре внимания публики после заявления о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. По слухам, причиной разрыва стали многочисленные измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали модель Анастасию Решетову. Однако в Сети активно обсуждают роман мужа Алсу с участницей шоу «Холостяк» Екатериной Заворовской. В своем Telegram-канале блогер отреагировала на обвинения в связи с бизнесменом.

Пользователи Сети уверены, что еще одной «любовницей» Яна Абрамова была Екатерина Заворовская. Причем об этом раньше уже говорил блогер Антон Суворкин (Aнтон S), который предположил, что в 2023 году девушка родила близнецов от бизнесмена. Теперь экс-участница «Холостяка» решила публично высказаться о разводе Алсу и ответить на слухи об отношениях с ее мужем.

По мнению Екатерины Заворовской, в скандальной ситуации с разводом Алсу «позорится», а Анастасия Решетова «выглядит гораздо более достойно». Блогер считает, что у певицы должны быть вопросы прежде всего к супругу, а не к «разлучнице».

«А она случайно не несет ответственности за то, что он изменял ей все эти годы? Нет? Странно. У каждой истории свой срок годности. Ваш истек! При чем тут Решетова?!» — высказалась Екатерина Заворовская.



Экс-участница шоу также опровергла слухи о романе с мужем Алсу и отметила, что «в любовных треугольниках вся вина лежит на мужчине» и «злиться имеет смысл только на него», а «любовница никому клятв в загсе не давала».

«Почему винят разлучницу? А так психологически проще. Трудно признаться себе, что любишь подлеца, живешь с ним и терпишь долгие годы», — заявила блогер.



В заключение Екатерина Заворовская подчеркнула, что «Алсу должна себя проработать в чем-то», и «тогда в следующих отношениях она уже будет гораздо счастливее».

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая этого года певица подала на развод.

Ранее мы писали о том, что Алсу после расставания с мужем заявила, что обладает большим терпением.