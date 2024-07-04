Популярный блогер признался в воровстве в люксовом магазине

Популярный российский блогер Алексей Жидковский признался в воровстве в магазине бренда Louis Vuitton. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Пацаны», доступном на YouTube.

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Жидковский заявил, что совершил воровство в люксовом магазине, когда был подростком.

«Заходишь в Louis Vuitton, покупаешь себе сумочку, видишь там висит брелок за 500 евро. Думаешь: какого *** кусок пластмассы стоит 500 евро? С чего вы это решили?» — рассказал он.



По его словам, он украл брелок, когда примерял одежду. Жидковский уточнил, что он мог попасться на воровстве, так как к товару была прикреплена противокражная метка. Однако ему удалось снять ее с помощью зажигалки.

«Это нужно было аккуратненько делать, но я знал как», — добавил он.



Ранее Жидковский назвал преимущества жизни в России. Блогер отметил, что считает страну самой безопасной для жизни, а также высоко оценил уровень отечественного сервиса.