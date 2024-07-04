Стало известно, с кем заметили Стоуна после слухов о расставании с Сысоевой

Блогер Саша Стоун (Александр Зарубин) опроверг слухи о расставании с актрисой Надеждой Сысоевой. А его представители рассказали, с кем он был на одном из публичных мероприятий, пишет StarHit.

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Ранее стало известно, что Стоун, встречающийся с Сысоевой, пришел на мероприятие с другой девушкой. После чего появились слухи, что пара рассталась.

Однако источник StarHit сообщил, что Александр Зарубин вышел в свет вместе с двумя близкими друзьями и невестой одного их них. При этом пиарщица блогера отказалась комментировать слухи о расставании его с Надеждой Сысоевой.

«Информация, опубликованная в Telegram-каналах, не достоверна. Мы приняли решение не комментировать это. Возможно, Александр позже в своих соцсетях что-то расскажет», - заявила она.



Сам блогер опроверг в Telegram-канале слухи о расставании с актрисой, а также новости о долгах перед налоговой.

«Читаю новости, настроение поднимается с каждой минутой. За вчера мне успели придумать новую девушку и задолженности. Будем со всем разбираться по порядку. Но, конечно же, ни того, ни того у меня нет», - Стоун, посоветовав не верить «СМИ и желтой прессе».



Напомним, что о задолженности блогера перед налоговой службой сообщил Telegram-канал Shot. По данным канала, в случае, если долг по налогам в размере 876 тысяч рублей не будет выплачен, счета Стоуна могут быть заблокированы, также как и возможность выезда за границу.