Нюша и ее муж Игорь Сивов отказались от примирения

Певица Нюша (Анна Шурочкина) и ее супруг Игорь Сивов отказались от примирения. Об этом в четверг, 4 июля, пишет Mash.

Суд давал паре месяц на то, чтобы обдумать развод.

По данным Telegram-канала, накануне на вопрос судьи о сохранении семьи исполнительница и бизнесмен ответили отказом. 15 июля супругов ожидает мировой суд, на котором определят, с кем будут жить общие дети.

Уточняется, что претензий друг к другу у супругов нет. Они продолжат совместно воспитывать пятилетнюю дочь Серафиму и четырехлетнего сына Саффрона.

Нюша рассталась с мужем после семи лет брака. По словам девушки, ей важно, чтобы отношения имели определенную яркость. По словам певицы, в ее отношениях настал момент, когда стало пора сделать выводы и обратить внимание на «серьезный звоночек».

В конце мая бывший супруг певицы Нюши Игорь Сивов порассуждал на тему измен в отношениях в беседе с психологом Леонидом Тальписом. По словам бизнесмена, он не верит в понятие слова «измена».