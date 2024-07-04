«Еле ходит, в доме престарелых»: Каневский о состоянии Клары Новиковой

Российский актер Леонид Каневский в интервью блогеру Саше Сулим назвал чушью слухи о том, что юмористка Клара Новикова «еле ходит и живет в доме престарелых». По его словам, 77-летняя артистка прекрасно себя чувствует и играет в театре. При этом Каневский отметил, что в последнее время у артистки мало сольных концертов.

Она в замечательной форме, прекрасно выступает. Сольные концерты у нее не так часто сейчас. Играет в спектаклях. Она хорошая драматическая актриса. Она в порядке. Про нее пишут такую чушь, что она брошена, что чуть ли не в доме престарелых, что она еле ходит, Ну мерзавцы! Фиг с маслом! Она прекрасно себя чувствует! — пояснил Каневский.

Ранее Новикова заявила, что после начала СВО не собирается уезжать из России. Выступая на сольном концерте в Москве, она отметила, что уже давно не ездила на Украину из-за военных действий, хотя там у нее осталось много друзей.

До этого на сольном концерте в Москве артистка рассказывала о своем детстве, проведенном в Киеве. Периодически она переходила на украинский язык, а в какой-то момент на одном из изображений за ее спиной мелькнул сине-желтый флаг. Позже она заявила, что не знала о появившемся на ее концерте флаге. Она объяснила, что ее детство прошло в Киеве, там похоронены ее родители и она не может «отречься от своего детства».

После начала спецоперации юмористка стала редко появляться на публичных мероприятиях и в телевизионных программах. Он объяснила это тем, что старается избегать провокационных вопросов на политическую тему.