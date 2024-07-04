AURORA призналась, что хочет записать альбом в жанре метал

Норвежская поп-певица AURORA рассказала, что хочет выпустить метал-альбом. В противном случае, по словам артистки, она разочарует своих скандинавских предков.

© Звук

«Моя душа не будет наполнена без него (метал-альбома — прим. ред.). Я действительно хочу это сделать, потому что мне очень нравится метал. Это такая сила. Словно смертельная волна надвигается на тебя, и это так круто», — поделилась Аврора в беседе с NME.

Я сделаю это ради своих норвежских предков. До сих пор я была для них лишь разочарованием. Наконец-то я стану их гордостью. AURORA певица



Ранее Аврора записала фит с британской металкор-группой Bring Me the Horizon. Песня, получившая название liMOusIne, вошла в новый альбом «брингов» POST HUMAN: NeX GEn, который увидел свет в мае.

Такая коллаборация стала сюрпризом для поклонников, поскольку Аврора, с ее мечтательным электропоп-звучанием, показала себя в новом жанре. По словам фронтмена Bring Me the Horizon Оливера Сайкса, изначально на месте норвежской артистки он хотел видеть Билли Айлиш, но договориться с ней не получилось. Тем не менее выбором музыкант остался доволен: в одном из интервью он поставил Аврору в пример современным поп-звездам.

В июне исполнительница выпустила четвертый студийный альбом «What Happened To The Heart?». Тяжелой музыки там нет, однако, по словам певицы, это самый «личный и катарсический» релиз в ее карьере.