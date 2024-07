Дора рассказала о своем отношении к играм и Dota 2

В интервью изданию CyberSport.ru певица Дарья Шиханова, известная как Дора, рассказала о своем отношении к популярной компьютерной игре Dota 2 и любимых играх.

© Газета.Ru

«Для меня «Дота» все еще что-то неизведанное и сложное, чаще всего я вообще не понимаю, что происходит и как уловить последовательность действий. Я бы могла описать эту игру для себя примерно так: конгломерат безумия», — призналась девушка.



По словам Доры, она также удивлена, что ее музыка популярна в сообществе фанатов Dota 2. Поначалу факт того, что «дотеры» слушают ее, казалось певице не более чем шуткой.

Исполнительница призналась, что ее знакомство с видеоиграми произошло в школьные годы: «У моей одноклассницы был дома компьютер и очень много различных видеоигр, я периодически приходила к ней в гости, и мы играли. Я хорошо помню эти игры нулевых: «Мадагаскар», «Винкс», «Гарфилд», «Ледниковый период», «Кузя», «Братья Пилоты». Потом уже, через какое-то время, родители тоже стали мне покупать диски с играми».

Сейчас девушка играет в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. По словам Доры, она большой фанат этой истории.

Дора — известная российская певица, которая прославилась работами, среди которых «Дорадура», «Втюрилась» и другие.