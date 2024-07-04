Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы. В конце июня он был экстренного госпитализирован, у него выявили онкологию. Несмотря на серьезный диагноз, шоумен не теряет чувства юмора и пытается сохранять оптимистичный настрой.

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В своем канале Отар Кушанашвили опубликовал несколько аудиосообщений, а также фотографию из больничной палаты. «729 капельниц за три дня под песню "Но впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна"», - отметил он.

Шоумен рассказал, что с пяти часов утра ему удалось провести в палате не более семи минут: ему постоянно проводят процедуры. Отар Кушанашвили дал понять, что настроен бороться с болезнью и не собирается сдаваться. «Вы все должны помнить, что я – из самых несгибаемых жуликов. Берегите себя и своих», - добавил он.

Недавно сообщалось, что у шоумена развился перитонит. Ему уже сделали две операции и предстоят еще две.