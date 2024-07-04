Психолог Степанова отреагировала на судебный иск от Решетовой

Блогерша и психолог Вероника Степанова отреагировала на судебный иск, который против нее подала модель Анастасия Решетова. Пост на эту тему она опубликовала в личном Telegram-канале.

Известно, что бывшая возлюбленная Тимати обратилась в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по факту клеветы в свой адрес. Решетова заявила, что Степанова оклеветала ее, намеренно распространяя в сети заведомо ложную информацию о ней. По мнению манекенщицы, таким образом Степанова увеличивала охват своей аудитории в сети.

«Настенька подала на меня в суд. Продолжение следует», — написала Степанова.



Скандал Решетовой и Степановой разгорелся на фоне развода Алсу с мужем Яном Абрамовым, о котором стало известно 27 июня.